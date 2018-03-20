Иркутск, 20 марта, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В Иркутске расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве жены и полуторагодовалого сына из ревности, сообщает 20 марта пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Keith Allison Арест

По данным ведомства, вечером 13 марта в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в своей квартире она обнаружила тело женщины и маленького ребенка. Прибывшие на место преступления следователи выяснили, что погибшими оказались 21-летняя женщина и ее сын.

В ходе следственных действия и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству может быть причастен супруг погибшей — житель одной из соседних республик. Мужчина был задержан в одном из садоводств Иркутского района.

На допросе он признался, что 13 марта он вместе с женой с сыном посуточно сняли квартиру в Иркутске, вечером того же дня мужчина заподозрил супругу в измене. Из ревности злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения сначала ребенку, а затем женщине.

После преступления он планировал покинуть пределы России и вернуться на родину. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, убийство малолетнего лица»). Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей, ему предъявлено обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Иркутске следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве трехлетнего ребенка.

Читайте также: Житель Иркутска в наркотическом опьянении убил трехлетнюю девочку