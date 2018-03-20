Лондон, 20 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Лондоне на фасаде здания министерства иностранных дел появилась световая проекция с изображением президента РФ Владимира Путина и подписью «Соскучились по мне?». Видео опубликовано на YouTube-канале Philosoraptor.

Cкриншот видео YouTube пользователя RT на русском Скучали по мне?

Надпись «Miss me?» («Соскучились по мне?») — это отсылка к популярному британскому сериалу «Шерлок», в котором главный злодей Джим Мориарти несколько раз произносит эту фразу.

Арт-группа Philosoraptor, устроившая инсталляцию, в подписи к ролику отметила, что жители России любят своего «сильного лидера», поэтому и вновь выбрали его президентом страны. Запад же, считают активисты, идет по простому пути, виня во всем Россию и Путина.

Это «очень удобно», во всем винить «русских и Путина»: Путин вмешивается в выборы в Америке, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил курс биткоина, пишут авторы ролика. Но от этого стоит отказатсья.

«Давайте уважать выбор русского народа», — говорится в подписи к ролику.

Ранее президент РФ Владимир Путин был переизбран на выборах: 18 марта за него отдали свои голоса 76,68% избирателей (более 56 млн человек), что является абсолютным рекордом в новейшей истории России.

Что касается внимания западных СМИ к личности Путина и назначение его «главным мировым злодеем», то российский лидер к этому «давно привык». В интервью для фильма «Миропорядок 2018» Путин сказал, что его главные ориентиры — это интересы России и ее народа, а остальное его «вообще не интересует».

Грядущий срок на посту главы государства станет для Путина четвертым по счету.