Лондон, 20 марта, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Глава аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс заявил, что готов уйти со своего поста ради спасения предприятия. Об этом сообщает британский телеканал Channel 4.

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Ранее британские и американские СМИ распространили информацию о том, что компания причастна к краже личных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook. Собранные данные якобы позволили компании повлиять на ход президентских выборов в США.

Предполагается, что Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, занималась онлайн-рекламой для его президентской кампании и продвигала соответствующие материалы в социальных сетях. Также телеканал Channel 4 опубликовал материалы, согласно которым сотрудники вышеупомянутой компании вмешивалась в выборы по всему миру.

Следует отметить, что 20 марта британский комиссар по информации Элизабет Дэнхам в случае не предоставления ей доступа к данным Cambridge Analytica собирается обратиться в суд за ордером на обыск в офисе компании.

Она отметила, сообщает телеканал, что это необходимо для изучения базы данных организации — нужно понять, как Cambridge Analytica обрабатывала или удаляла те или иные сведения о пользователях.

Напомним, 17 марта Генпрокурор штата Массачусетс (США) Мара Хелей заявила о начале следственных действий в отношении социальной сети Facebook и компании Cambridge Analytica.

Добавим, после сообщений об утечке данных пользователей соцсети ценные бумаги Facebook 19 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на 8%.

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