Москва, 20 марта, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Астрономическая весна наступит 20 марта 2018 года, когда произойдет весеннее равноденствие. Об этом сообщает пресс-служба Московского Планетария.

Алексей Саврасов. Грачи прилетели. 1871

«20 марта в 19:15 мск наступит весеннее равноденствие, — говорится в сообщении. — Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное».

В пресс-службе Планетария добавили, что в Южном полушарии Земли наступает осень, а в Северном полушарии Земли — астрономическая весна.

В день весеннего равноденствия на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов. В эти дни Солнце встает точно на востоке и также точно садится на западе.

«Продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи, — говорится в сообщении. — Отсюда и название — равноденствие».

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