Киев, 20 марта, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Переименовывать площадь Льва Толстого в Киеве отказались местные жители, сообщает 20 марта УНИАН.

Лев Николаевич Толстой

Онлайн-голосование по переименованию площади было размещено на сайте Киевской городской администрации, участие в голосовании можно было принять с 18 января по 18 марта 2018 года. Предлагалось переименовать площадь Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко.

По данным интернет-опроса, против переименования выступили 1,813 тыс. жителей, «за» — 1,279 тыс. человек. Таким образом, одна из центральных киевских площадей сохранила свое название.

На площади расположен Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, электронно-вычислительный центр киевского метрополитена, а также несколько памятников.

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Евгений Чикаленко — украинский меценат, землевладелец и агроном. Активно продвигал украинскую культуру в начале XIX века, в 1908 году создал Общество украинских прогрессистов. Во время Великой Октябрьской социалистической революции жил в Киеве, участия в революции не принимал. Под конец жизни эмигрировал в Австрию, скончался в Чехословакии.

Напомним, на Украине объявлена так называемая «декоммунизация», цель которой уничтожить любые воспоминания о Советском Союзе в стране. Однако украинские националисты не останавливаются только на наследии СССР и уничтожают вообще все, что связано с Россией, в том числе и память о таких писателях, как Александр Пушкин, Федор Достоевский и других.