Москва, 20 марта, 2018, 07:49 — ИА Регнум. У президента Российской Федерации Владимира Путина, посетившего 1 марта 2018 г. 1/8 финала высшей лиги КВН, «замечательное чувство юмора». Об этом сообщил президент международного союза КВН Александр Масляков в интервью РИА «Новости».

Ян Матейко. Станчик. 1862

"Я его не пытал, доволен он или нет, — сказал Масляков. — Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно».

По его словам, глава государства, присутствовавший в зрительском зале, «замечательно на все реагировал».

«В общем, игра была хорошая, — добавил Масляков. — У него (Путина) было хорошее настроение».

Напомним, бессменный ведущий КВН Александр Масляков отмечен государственными наградами России — орденами «За заслуги перед Отечеством IV и III степеней. В 2015 году его деятельность была высоко оценена президентом РФ Владимиром Путиным. Он вручил Маслякову орден Александра Невского.

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