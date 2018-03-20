Барнаул, 20 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Выборы Президента России продемонстрировали возросшую консолидацию нашего общества, — заявил губернатор Александр Карлин, комментируя результаты голосования в Алтайском крае. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ в Алтайском крае.

«Голосование на всех 1831 избирательном участке прошло в строгом соответствии с законодательством и соблюдением всех необходимых процедур, обеспечивающих всеобщие прямые выборы главы государства при тайном голосовании. Выборы проходили в условиях конкуренции, транспарентности, обеспечивался необходимый контроль как со стороны общественных структур, так и со стороны международных организаций», — отметил Александр Карлин.

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Он также напомнил, что в этом году на выборах президента России беспрецедентно большим было участие иностранных наблюдателей.

«Всего в Алтайском крае работали 28 иностранных наблюдателей, из них 20 — от структур ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Также работали представители стран Содружества Независимых Государств. Иностранными наблюдателями, наблюдателями от Общественной палаты, политических партий не было выявлено сколько-нибудь значимых нарушений закона», — сообщил глава края.

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Анализируя показатели предыдущих кампаний по выборам президента в Алтайском крае (в 2008 и 2012 годы), Александр Карлин отметил:

«Отмечается внятная, четкая тенденция к росту числа жителей Алтайского края, которые приняли участие в выборах Президента страны. Равно как и увеличение числа голосов, которые были поданы принявшими участие в выборах за избранного кандидата. 18 марта эти показатели составили 65,4% и 64,7%. Эти данные предварительные, но они получены по итогам обработки всех 100% бюллетеней».

Губернатор призвал всех членов правительства Алтайского края максимально сосредоточить усилия на решении задач, сформулированных в программе Владимира Путина.

«Эти программные установки главы государства целиком и полностью касаются Алтайского края. Мы должны решать самые насущные и острые проблемы, добиваться социально-экономического развития региона, улучшения качества жизни наших земляков. Избирательная кампания показала возросшую консолидацию нашего общества, это в полной мере характерно и для Алтайского края. Мы будем и впредь работать в тесном взаимодействии государства, бизнеса и гражданского общества по решению вопросов развития нашего любимого Алтайского края», — заключил Александр Карлин.

Напомним, в выборах президента РФ приняли участие 1 822 203 жителей Алтайского края. Явка составила 65,40%, тогда как в 2012 году — 59,95%. Владимиру Путину отдали свои голоса 64,66% избирателей, в 2012 году — 57,35%.

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