Москва, 20 марта, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Армию РФ обеспечат новейшей техникой. Речь идёт о боевых машинах поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Принципиальное решение о том, что эти машины будут взяты на вооружение ВС РФ, уже принято, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

Function.mil.ru БМПТ «Терминатор»

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Что сделало БМПТ «Терминатор» уникальной и привлекательной машиной

Отмечается, что подписание соответствующих документов ожидается уже в ближайшее время.

Добавим, что машина раньше производилась «Уралвагонзаводом» только на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Минобороны России должно получить свыше десяти БМПТ «Терминатор». Соответствующий контракт был заключен на форуме «Армия-2017».

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«Терминаторы» уже успешно прошли боевые испытания в Сирии. Машины оснащены полноценной бронезащитой, автоматизированной системой управления огнём и высокоэффективными средствами обнаружения целей. БМПТ «Терминатор» во многом не имеет аналогов в мире.

В сентябре 2017 года начальник Главного автобронетанкового управления российского Минобороны Александр Шевченко заявил, что интерес в «Терминатору» проявили несколько стран, в частности Израиль и Сирия.

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БМПТ «Терминатор» является первой машиной подобного класса, задачей которой является защита основных боевых танков от противотанковых средств и живой силы противника. Базовое вооружение БМПТ состоит из двух 30-мм пушек, пулемёта ПКТМ и противотанковых управляемых ракет «Атака» с лазерной системой наведения, а также двух гранатометов АГС-17 «Пламя».

БМПТ «Терминатор» создана на базе основного боевого танка, поэтому обладает полноценной бронезащитой, автоматизированной системой управления огнем и высокоэффективными средствами обнаружения целей.

Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырёх целей одновременно, в том числе вертолеты и низколетящие самолёты. При этом бронезащита «Терминатора» практически равна уровню защиты танка Т-90А.