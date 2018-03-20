Дамаск, 20 марта, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сирии назвало захват Турцией Африна оккупацией, сообщает 20 марта Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о контроле над Африном является незаконным и противоречит нормам международного права», — говорится в заявлении министерства.

Дамаск призывает Турцию незамедлительно освободить оккупированные территории, вывести с них свои войска.

«Действия Турции не только угрожают жизни граждан и территориальной целостности Сирии, но и способствуют продлению гражданской войны, что играет на руку террористом», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции совершили акт агрессии в отношении Отрядов народной самообороны, располагающихся в сирийском Африне, причиной тому стала угроза для национальной безопасности турецкого государства.

18 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о полной оккупации Африна. По официальным данным, за время боевых действий погибли 46 турецких военнослужащих, 225 получили ранения.