Москва, 20 марта, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Российские военкоматы в 2018 году будут призывать граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещён на портале правовой информации.

Mil.ru Российские солдаты

Сборы, согласно указу, продлятся до двух месяцев и будут проходить в вооруженных силах страны, в органах государственной охраны и ФСБ.

«Призывать в 2018 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Военные сборы будут проведены в сроки по согласованию с региональными властями, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определит военное ведомство страны. Обеспечить выполнение всех необходимых связанных мероприятий поручено правительству РФ и региональной власти в каждом субъекте Федерации. Добавим, в 2017 году указ о военных сборах был подписан на месяц позже, в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Владимир Путин заявил на встрече со своими соперниками на прошедших президентских выборах, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, а расходы на оборону в ближайшие два года будут сокращены.

По словам главы государства, все необходимые затраты на разработку и производство новейших типов стратегического вооружения, которое он продемонстрировал 1 марта в ходе послания Федеральному собранию, уже были совершены в предыдущий период.

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