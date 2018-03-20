Москва, 20 марта, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Цены на нефть 19 марта незначительно снизились. В ходе европейской сессии цена на Brent падала на 1,5%, до $65,37. Во время американской сессии покупатели полностью отыграли потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена вернулась к уровню $66,30.

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Росту нефтяных котировок способствовали общее ослабление американской валюты, а также некоторая напряженность между Саудовской Аравией и Ираном.

Принц Саудовской Аравии Салман заявил, что королевство тоже создаст ядерное оружие, если его сделает Иран.

Сегодня, 20 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,23. Нефть торгуется в плюсе, тогда как курс доллара США демонстрирует смешанную динамику.

Рынок находится в ожидании прорыва $66,50. Если покупатели смогут преодолеть этот уровень, то им откроется дорога к $67,10.

Если нет, то флэт затянется до 22 марта, пока ФРС США не огласит решение по ставкам.

Напомним, 19 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,24%, до $66,05 за баррель, WTI — на 0,44%, до $62,41 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,65 за баррель.