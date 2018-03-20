Москва, 20 марта, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 19 марта снижением по курсу рубля. На фоне роста геополитических рисков и падения нефтяных котировок курс доллара преодолел рубеж в 58 рублей, курс евро — 71 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Стоимость нефти марки Brent опускалась на 1,5%, до $65,37. В ходе американских торгов она вернулась к уровню $66,30. Хотя перед закрытием торговой сессии российский валютный рынок проигнорировал восстановление цен на нефть.

Сегодня, 20 марта, от рублёвых пара ожидается непродолжительная консолидация на достигнутых уровнях. Надо следитьм за динамикой цен на Brent и индексом RGBI (индекс государственных облигаций России).

Прорыв цен на нефть выше $66,45 временно сдержит рубль от дальнейшего ослабления. Что касается индекса RGBI, то он сейчас важнее чем нефтяные котировки.

Индекс RBBI находится в коррекционной фазе с 26 февраля текущего года. Замечу, что он не повышается на успешных аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Напряженность в отношениях России и Запада может заставить нервничать зарубежных инвесторов, что в свою очередь негативно скажется на ценах ОФЗ и курсе рубля.

Сейчас в центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. Решение по процентной ставке станет известно 21 марта.

Учитывая рост нефтяных котировок в Азии и приближающийся налоговый период, скорее всего, сегодня можно ожидать коррекционное движение по паре доллар/рубль до 57,60 руб., евро/рубль — до 71,15 руб.

Напомним, 19 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 35 коп. (+0,61%), до 57,84 руб., курс евро — на 68 коп. (+0,96%), до 71,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-5,0%), евро/рубль — 382,4 млн евро (+3,63%).

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