Иркутск, 20 марта, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Известная иркутская модель Екатерина Стецюк, прибыв в Объединенные Арабские Эмираты для работы по контракту, попала в беду. По предварительной информации, обнародованной «КП-Иркутск», некоторое время девушки домогался некий приезжий иностранец. Получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь её убить. В социальных сетях друзья девушки пишут, что она, спасаясь от злоумышленника, выпрыгнула из окна 6-го этажа. Модель чудом выжила, но сломала позвоночник. По неизвестной причине после двух перенесённых операций Екатерину поместили под стражу. Преступника же задержали в аэропорту Дубая.

Instagram Екатерины Стецюк Известная иркутская модель Екатерина Стецюк

О поддержке россиянке Стецюк в ОАЭ сообщил генконсул России в Дубае.

«Мы тщательно занимаемся ситуацией вокруг россиянки Стецюк и оказываем ей всестороннюю поддержку. Идет следствие. Генконсульство не может предать огласке подробности дела в связи с просьбой самой россиянки пока не разглашать информацию», — сообщил РИА «Новости» российский дипломат Гоча Буачидзе.

Для работы по контракту девушка улетела в Объединённый Арабские Эмираты 15 февраля.