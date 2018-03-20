Якутск, 20 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Над главой Якутии Егором Борисовым снова нависла угроза отставки, и на этот раз её причиной может стать плохой, по сравнению с другими регионами России, результат выборов президента. Республика действительно отличилась, показав самый высокий в стране уровень поддержки представителя КПРФ Павла Грудинина (27,25%) и самый низкий — Владимира Путина (64,38%). На вопросы, стоит ли считать это фактором риска и пора ли подбирать замену действующему главе Якутии, корреспонденту ИА REGNUM ответил политолог Андрей Данилов.

suewest Отставка

Читайте также: Поддержка Грудинина в Якутии — «способ показать Москве фигу из кармана»

О возобновлении обсуждения отставки Егора Борисова на федеральном уровне сообщили СМИ — со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника. Поясняется, что угрозу чувствует и сам глава республики, а потому уже предлагает себе на замену генндиректора компании «Алмазы Анабара» Павла Маринычева или начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова. В самом федцентре логичной кандидатурой на смену Борисову считают мэра Якутска Айсена Николаева.

«От нашей власти можно всегда ждать таких интересных сюрпризов», — признаёт Андрей Данилов, при этом констатируя, что в случае с отставкой главы Якутии всё же «бабушка надвое сказала», и кандидатуры пока подбирать рано.

«Пока никто не знает, уйдёт ли Егор Борисов в отставку или нет, — поясняет эксперт. — Его отправляют в отставку как минимум раз в три месяца. В течение почти всего времени его работы периодически ходят слухи, что его собираются или хотят заменить. Да, у него сильная оппозиция в республике, есть люди, которые с удовольствием отправили бы его в отставку. Но мы же должны смотреть тут вкупе: не только на одну республику, но и на всю Россию. Неужели Владимир Путин начнёт своё правление с политических перестановок и репрессий? Назначить кого-то нового, более эффективного в правительстве — это да, но регионы-то трогать зачем?»

Читайте также: Досидит — не досидит? Главе Якутии пророчат скорую отставку

Вторым фактором, говорящим не в пользу скорой замены главы Якутии, политолог называет то, что от отставки Егора Борисова Владимиру Путину «не будет ни холодно, ни жарко».

«Он вполне выгоден Путину как региональный лидер, потому что против Москвы не имеет ничего, — объяснил Андрей Данилов. — Ему сказали открыть АЛРОСА — он открыл. Он вполне удобен. Ему скажут «Открой», «Продай» — и он сделает. Он не воспротивился назначению Сергея Иванова — младшего президентом АЛРОСА. Раньше в Якутии это место занимали согласованные люди, а теперь просто взяли из Москвы назначили «молодого эффективного менеджера», как принято говорить. Борисов выполняет всё, что ему скажут, и из-за такого политического момента, как хороший процент за Грудинина, вряд ли стоит раздувать какой-то скандал».

Читайте также: Избежит ли отставки глава Якутии Борисов? Кто ж его уволит, он же памятник

«Хотя в чашу-то наверное капли капают, и когда-нибудь она переполнится. Но в отставку Егор Борисов, наверное, уйдёт за что-нибудь более серьёзное, но никак не за фактическую легитимизацию выборов», — при этом подчеркнул политолог.

Андрей Данилов обращает особое внимание на то, что Владимиру Путину должен быть даже выгоден такой результат выборов в Якутии, несмотря на то, что он кажется плохим на первый взгляд.

«Это подчёркивает демократичность выборов. Большой процент голосов в Якутии за Грудинина прекрасно легитимизирует власть, и, я думаю, Путину это только на руку», — предположил эксперт.

То, что Якутия показала самый низкий процент голосов за Путина, он считает исключительно положительным фактором.

«Это же прекрасно. С той точки зрения, что демократично всё произошло, что вот, есть регионы… Возможно, московские элиты попытаются использовать это для того, чтобы ещё больше проникнуть в местную среду бизнеса, ведь у нас ещё остались несколько компаний, которые не слишком завязаны с москвичами. Но низкий процент — это не повод для отставки. По крайней мере я надеюсь на благоразумие Путина».

Читайте также: «Феномен Грудинина» объяснили наличием серьёзного протестного ядра в Якутии

При этом политолог ставит в плюс Борисову обеспечение высокой явки на президентских выборах. В республике для того, чтобы её повысить, сделали всё, констатирует Андрей Данилов.

«Учитывая то, что данные по явке выполнены и даже перевыполнены в республике, то, я думаю, Егор Борисову не о чём волноваться. Но в будущем это могут использовать как дополнительный рычаг, потому что, как я уже сказал, чаша-то наполняется разными такими моментами. Человеком со всякими проблемами легче управлять, ведь он понимает, что полностью зависим, и не будет брыкаться», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разговоры об отставке Егора Борисова спровоцировал февральский инцидент с компанией «Аэрофлот». Тогда глава Якутии, взойдя на борт самолёта вместе с женой Прасковьей и помощником Евгением Шигаповым, устроил скандал, задержав рейс на два часа. Шигапова ссадили с самолёта и лишили льгот по бонусной программе авикомпании. Санкций в отношении Борисова не последовало: его жена сообщила, что он только что перенёс тяжёлую операцию, и благодаря этому его не сняли с рейса.

Читайте также: СМИ: Черная метка Ил Дархану