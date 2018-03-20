Горно-Алтайск, 20 марта, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Александр Бердников считает, что на президентских выборах регион показал неплохие результаты как по явке избирателей (64,82% — это шестое место среди 12 сибирских регионов), так и по поддержке действующего президента России (70,62%), сообщает сайт регионального правительства.

Altai-republic.ru Глава Республики Алтай Александр Бердников

«Мы видим, что в Республике Алтай растёт поддержка президента. Люди понимают, сколько было сделано в нашем регионе за эти годы по личному поручению главы государства», — подчеркнул губернатор.

Также он поблагодарил жителей отдаленных муниципалитетов с компактным проживанием коренного населения: Усть-Канского, Кош-Агачского, Улаганского и Онгудайского районов, которые активно поддержали Владимира Путина. Известно, что в Усть-Канском районе свои голоса за действующего президента отдали около 81% жителей, а в небольшом селе Санаровка, где нет и ста избирателей, за Путина проголосовали 96,88%. Более 90% голосов отдали Путину жители Усть-Кумира, Тюдралы, Ябогана. В Кош-Агачском районе это Кокоря и Джазатор.

«Ажиотаж прошёл, выборы завершены, сейчас нужно сосредоточиться на эффективной работе. Задача остаётся прежней — сделать жизнь людей лучше, комфортнее, повысить её качество во всех, даже самых отдаленных уголках Горного Алтая», — подчеркнул Александр Бердников.

По его словам, выборы на территории республики прошли в условиях высокой конкурентности, при этом был обеспечен максимальный уровень прозрачности. Серьёзных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, имеется незначительное количество жалоб, которые рассматривают уполномоченные органы.

Напомним, по предварительным данным регионального избиркома, участие в выборах приняли 102 919 жителей Республики Алтай (64,82%). Это несколько меньше, чем в 2012 году: на прошлых президентских выборах явка в республике составила 67,27%. Но из общего числа проголосовавших за Путина отдали свой голос 70,62% избирателей (72 674 человека), тогда как 2012 году — 63,60%.