Чита, 20 марта, 2018, 05:38 — ИА Регнум. В Забайкальском крае четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией посвятили сразу два мероприятия — молодёжный фестиваль «Траектория роста» и Севастопольский вальс, исполненный под аккомпанемент муниципального духового оркестра Андрея Гандзия — победителя 6 Всероссийского конкурса духовых оркестров им. Н.М. Михайлова, сообщает сайт регионального правительства.

Забайкальскийкрай.рф Гала-концерт с участием коллективов Сибири в Чите

Забайкальскийкрай.рф Севастопольский вальс в Чите

«14 марта 2014 года подавляющее большинство крымчан изъявили желание войти в состав России. 18 марта в Георгиевском зале кремля было подписано соглашение о появлении в составе Российской Федерации двух новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Восторжествовала историческая справедливость, соединились люди, у которых единые культура, память, традиции и слава. Это дата, которая несет в себе глубокий смысл: Россия великая страна, и в единстве её сила», — напомнила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Всего в этом мероприятии приняли участие порядка 400 человек. Ещё около 4 тысяч забайкальцев стали участниками молодежного фестиваля «Траектория роста».

В течение месяца, с 17 февраля по 18 марта, для молодых и талантливых были организованы образовательные и спортивные площадки, конкурс молодежных творческих коллективов, конкурс короткометражного кино «Забайкалье — это мы», спартакиада студенческой молодежи, краевой фотоконкурс «Забайкалье глазами молодежи», встреча молодежи с представителями крупных предприятий, региональная акция «Встреча с героями», деловая игра «Моя территория», презентация лучших молодежных проектов, выставка-ярмарка студенческих организаций.

Забайкальскийкрай.рф Участие в молодежном фестивале «Траектория роста» приняли около 4 тысяч человек

«Открытие фестиваля состоялось в день Российских студенческих отрядов звонко и громко. 26 районов края приняли участие в различных конкурсах. Было много массовых коллективов. Более 4 тысяч человек побывало на фестивальных мероприятиях. И не просто побывали, сами активно участвовали. Ребята провели этот месяц с пользой», — отметила директор ГАУ «Мегаполис» Марина Константинова.

Всего в рамках молодежного фестиваля Забайкальского края «Траектория роста» прошло около 50 мероприятий, а завершился он масштабным гала-концертом с участием коллективов Сибири: группы барабанщиков «ZaNoZa» из Красноярска, кавер-группы «InHit» (Иркутск), команды КВН Забайкальского края «Гураны», а также известной группы «Братья Грим».

Забайкальскийкрай.рф Гала-концерт с участием коллективов Сибири в Чите

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России, а 18 марта в Кремле президент Владимир Путин и власти полуострова подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в число российских регионов.