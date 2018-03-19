Баку, 20 марта, 2018, 02:04 — ИА Регнум. ОПЕК готов рассмотреть вступление Азербайджана в состав организации, такие варианты обсуждаются, сообщил ТАСС генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо.

ОПЕК

«Все опции находятся на рассмотрении. Будущее Азербайджана как колыбели нефтяной промышленности находится в ОПЕК», — сказал Баркиндо, находящийся с визитом в Баку.

По сообщению азербайджанских СМИ, Мухаммед Баркиндо также заявил, что Азербайджан играет важную роль в поддержке сделки ОПЕК + по сокращению добычи нефти.

Он отметил, что ОПЕК и Азербайджан продолжают сотрудничество по определению наиболее выгодных действий для поддержания цен на нефть на мировом рынке.

«Мы благодарны Азербайджану за присоединение к соглашению для стабилизации цен на рынке и соблюдения обязательства», — отметил он.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в свою очередь сказал, что в настоящее время между ОПЕК и Азербайджаном существует тесное сотрудничество.

«Эта инициатива началась в конце 2016 года. В рамках этого сотрудничества была достигнута стабилизация нефтяного рынка и повышение цен на нефть».

Шахбазов подчеркнул, что на встрече с генеральным секретарем ОПЕК состоялся широкий обмен мнениями о создании определенной платформы для поддержки этой инициативы.

Глава ОПЕК 18 марта провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалось будущее взаимодействие пакта ОПЕК+. 19 марта генсек организации встретился с министром энергетики республики Пярвизом Шахбазовым.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что идея вступления Азербайджана в ОПЕК обсуждалась на встрече Баркиндо и Алиева.

Между тем 19 марта Bloomberg сообщил, что участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти выполнили в феврале план на 138%. Среди стран ОПЕК показатель достиг 142%, стран, которые не входят в ОПЕК — 130%. По итогам января средний результат также был рекордным — 133%.

14−15 апреля в Саудовской Аравии состоится министерский мониторинговый комитет, который рассмотрит доклад технического комитета об итогах исполнения соглашения и теоретически может вынести рекомендации по дальнейшей реализации сделки.