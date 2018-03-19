Ереван, 20 марта, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян не исключает, что после 9 апреля, когда завершаться его президентские полномочия, его кандидатура может быть выдвинута на должность премьер-министра.

Photolure Серж Саргсян

«Да, я и сегодня не претендую на должность премьер-министра. Но я никогда не считал себя закостеневшим в своих представлениях человеком. Я не могу не считаться с реальностью и полагать, что не несу ответственности в вопросе обеспечения плавного движения страны к будущему», — сказал Серж Саргсян в интервью армянскому сетевому изданию tert.am.

«Ни для кого не секрет, что в РПА, по итогам парламентских выборов взявшей на себя политическую ответственность и полномочия по формированию правительства, и в коалиционной АРФД эта тема на протяжении месяцев обсуждается в самых разных форматах, хотя обсуждения пока не достигли партийно-институциональной площадки. И со мной многие коллеги говорили. Не знаю, когда эти обсуждения завершатся. Но если в конце концов решим, что я выдвигаю свою кандидатуру, это будет с одной оговоркой — параллельно с выполнением всей полноты конституционных полномочий я буду больше времени уделять передаче опыта молодым лидерам».

Комментируя сделанное в 2014 году заявление о том, что больше никогда не станет выдвигаться на должность президента и премьер-министра, Саргсян заявил: «Когда деятель хочет сделать политическое заявление о том, что не будет на каком-то посту, он говорит: я не буду на этом посту, как я четко заявил, что не буду президентом. Но когда утверждение содержит политический контекст и говорится о притязаниях и представлениях, то разговор в иной плоскости».

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Между тем 19 марта три входящие в оппозиционный блок «Елк» партии, «Просвещённая Армения», «Гражданский договор» и «Республика», после продлившихся больше 2,5 часов обсуждений так и не приняли окончательного решения относительно совместной «дорожной карты» действий по предотвращению возможного третьего срока правления Сержа Саргсяна. Однако три партии договорились о том, что могут каждая в отдельности принимать свои решения и реализовывать их.

Позже партия «Гражданский договор» сообщила, что на заседании 19 марта совета партии было принято решение о начале политического движения против «третьего срока правления Сержа Саргсяна». Как отмечается в сообщении пресс-службы партии, была принята «дорожная карта» действий, которая будет опубликована 31 марта.

В беседе с Радио Азатутюн, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян объяснил, что если прежде в вопросе принятия партиями отдельных решений они были скованы обсуждением в формате блока, теперь же продолжение обсуждений в блоковом формате не является препятствием для принятия отдельных решений, однако это не означает, что обсуждения в формате блока не будут продолжены.

Отвечая на вопрос о том, исключает ли он раскол блока, Пашинян ответил: «Никто и никогда ничего исключать не может. Но могу сказать, что в блоке, как и раньше, продолжает царить здоровая рабочая атмосфера».

Комментируя заявления представителей «Просвещённой Армении» о том, что в блоке «Елк» большинство выступает против предложенной «Гражданским договором» «дорожной карты», включающей уличную борьбу, Пашинян ответил, что выход на улицы входит в представления всех входящих в блок партий в качестве средства борьбы на каком-то этапе.

На вопрос относительно начала уличной борьбы и конкретно проведения митингов 1 и 3 апреля на площади Свободы, уведомление о которых «Гражданский договор» уже представил в мэрию Еревана, Пашинян ответил, что в настоящее время у них нет конкретного решения относительно начала уличной борьбы, однако предложенный ими формат 14+4 остаётся в силе и правление партии, возможно, в ближайшие дни примет по нему решение.

Между тем, руководитель «Просвещённой Армении» Эдмон Марукян отметил, что его партия пока не обсуждала и не представляет действий вне блока, но обсудит их.

Отвечая на вопрос о том, выступает ли он против уличной борьбы, Марукян подчеркнул, что у всех трёх партий блока есть «дорожные карты» действий по предотвращению третьего срока правления Сержа Саргсяна и все три «дорожные карты» содержат компонент уличной борьбы. «Но должен быть такой план действий, который не привел бы людей к поражению», — сказал он, добавив, что предложенные ими подходы не приведут людей к разочарованию.