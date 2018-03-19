Дамаск, 19 марта, 2018, 22:58 — ИА Регнум. С начала гуманитарной операции в Восточной Гуте оттуда удалось вывести почти 80 тыс. человек, сообщил 19 марта журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Aziz1005 Гута, город в Сирии

По его словам, большинство из этих людей — дети.

«Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых — дети. Их жизнь находится в безопасности», — приводит сообщение генерал-майора Евтушенко газета «Известия».

В частности, только через гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Вафедин с 28 февраля был выведен из опасного района 2241 человек.

Только за последние сутки по гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ в безопасные районы вышел 5521 мирный житель.

Юрий Евтушенко напомнил, что с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте организованы ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы для выхода из захваченного боевиками пригорода Дамаска мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Дамаска Восточная Гута продолжается операция по его освобождению от боевиков. По информации сирийских СМИ, правительственные войска взяли под контроль не менее 70% территории этого анклава.