Москва, 19 марта, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который охарактеризовал граждан России как «злобных дебилов».

Council.gov.ru Мария Захарова

«Все, кто ещё захочет назвать россиян «злобными дебилами» или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Андрей Макаревич выступил с очередным высказыванием, вызвавшим волну критики в его адрес. После поездки в США артист сравнил российских граждан с американцами.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал Макаревич в соцсети.

Вслед за этим он высказал мнение, что на ухудшение национального характера российских граждан повлияла пропаганда: «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».