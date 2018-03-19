ООН: Филиппины не смогут «немедленно» выйти из МУС
Нью-Йорк, США, 19 марта, 2018, 22:55 — ИА Регнум. В ООН сообщили о получении официального заявления Филиппин о выходе из Международного уголовного суда, однако выход из МУС займет целый год, 19 марта передает агентство Associated Press.
По словам представителя ООН Фархана Хака, «выход вступит в силу для Филиппин через год после даты получения, то есть 17 марта 2019 года».
Напомним, на прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что страна отменяет ратификацию Римского статута и «немедленно» выходит из МУС.
Поводом к действиям Дутерте стало расследование МУС в отношении нарушений прав человека со стороны полиции и лично президента Филиппин в ходе ведущейся в стране «войны с наркотиками».
Согласно заявлениям правозащитных организаций, война президента Дутерте против банд наркоторговцев на Филиппинах унесла жизни около 4000 человек.