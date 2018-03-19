Нью-Йорк, США, 19 марта, 2018, 22:55 — ИА Регнум. В ООН сообщили о получении официального заявления Филиппин о выходе из Международного уголовного суда, однако выход из МУС займет целый год, 19 марта передает агентство Associated Press.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

По словам представителя ООН Фархана Хака, «выход вступит в силу для Филиппин через год после даты получения, то есть 17 марта 2019 года».

Напомним, на прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что страна отменяет ратификацию Римского статута и «немедленно» выходит из МУС.

Поводом к действиям Дутерте стало расследование МУС в отношении нарушений прав человека со стороны полиции и лично президента Филиппин в ходе ведущейся в стране «войны с наркотиками».

Согласно заявлениям правозащитных организаций, война президента Дутерте против банд наркоторговцев на Филиппинах унесла жизни около 4000 человек.