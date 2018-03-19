Псков, 19 марта, 2018, 21:56 — ИА Регнум. В Пскове, по данным территориальной избирательной комиссии, на выборах президента России Владимир Путин набрал 72,47%. Это на 16,45% больше, чем в 2012 году, когда за Владимира Путина отдали свои голоса 56,02% избирателей Пскова.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Явка в Пскове на этих президентских выборах также оказалась выше, чем в 2012 году: 18 марта 2018 года на избирательные участки в городе пришли 108 718 человек — 64,39% избирателей. В 2012 году на выборах президента явка в Пскове составила 60,72%.

По данным ТИК Пскова, за Павла Грудинина (КПРФ) в Пскове — 12,57%, за Владимира Жириновского (ЛДПР) — 6,18%, за Григория Явлинского («Яблоко») — 2,71%, за Ксению Собчак («Гражданская инициатива») — 2,33%, за Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») — 0,95%, за Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 0,83%, за Бориса Титова («Партия Роста») — 1,05%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по Псковской области явка составила 65,34%. Владимир Путин получил в свою поддержку 75,05%. За Павла Грудинина проголосовало 11,34% избирателей, за Владимира Жириновского — 6,87%, за Ксению Собчак — 1,68%, за Григория Явлинского — 1,61%, за Сергея Бабурина — 0,86%, за Максима Сурайкина — 0,81%, за Бориса Титова — 0,77%.