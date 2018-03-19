Москва, 19 марта, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину в здании одной из школ в московском районе Восточное Бирюлёво, сообщили 19 марта в пресс-службе столичной управления МВД России.

(сс) George Hodan Арест

По информации ведомства, в здание школы «зашёл мужчина в агрессивном состоянии и стал нарушать общественный порядок, повреждая имущество».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в МВД.

По сообщению агентства «Москва», инцидент произошёл в школе №947. В образовательное учреждение явился отец одного из учащихся в состоянии алкогольного опьянения и стал бить топором по столу охраны.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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