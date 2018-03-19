Калуга, 19 марта, 2018, 20:40 — ИА Регнум. На выборах президента Российской Федерации жители Калуги проявили небывалую активность. Столь высокой явки избирателей не было ни на одних предыдущих выборах главы государства, в том числе и на выборах президента России в 2012 году. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

По его словам, к урнам для голосования пришло 64,4% зарегистрированных в Калуге избирателей, 75,4% из них отдали свои голоса за Владимира Путина.

«Это яркое свидетельство роста гражданской активности и общественного самосознания калужан, их желания быть причастными к выбору дальнейшего пути развития России. Исполнив свой гражданский долг, поддержав действующего президента Владимира Путина, калужане, как и все россияне, показали свою сплочённость, приверженность идеям патриотизма, идее «Великой процветающей России». Калужане показали, что мы являемся частью общенациональной команды, именно об этом говорил наш президент в своём послании к Федеральному Собранию — все граждане России должны стать единой командой, цель которой — великое будущее нашей страны», — сказал Иванов.

По словам главы Калуги, очень порадовало, что на участки для голосования в Калуге приходили люди всех возрастов, с семьями, с детьми, активное участие принимали молодые избиратели.

«Все это свидетельствует о том, что курс президента поддерживают люди разных поколений», — заявил он.

«Одновременно с выборами президента, в Калуге состоялось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства, которое также вызвало большой интерес у всех калужан, желающих видеть свой родной город красивым и благоустроенным. Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в организации и проведении выборов на территории Калуги, всем кто пришёл на избирательные участки и отдал свой голос за будущее России!», — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов.

Напомним, по данным ЦИК явка избирателей в 2012 году в Калуге составила 59,44%. За Владимира Путина проголосовало 55,74% избирателей.