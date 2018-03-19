Дамаск, 19 марта, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Захват сирийского города Африн и его окрестностей турецкими военными является нарушением международного права и Устава ООН, заявляет МИД Сирии в письмах, направленных Совету Безопасности и генсеку ООН.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

Об этом сообщает 19 марта сирийское национальное агентство САНА.

«Заявление президента Турции о захвате сирийского города Африн неприемлемо и противоречит принципам Устава ООН и международному праву», — указано в тексте документов, направленных в ООН сирийским внешнеполитическим ведомством.

Кроме того, МИД Сирии выразил осуждение оккупации района Африна турецкими силами и их союзниками и потребовал «немедленно вывести турецкие войска с захваченной сирийской территории».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отряды «Сирийской свободной армии», поддерживаемые турецкими войсками, вошли в сирийский Африн.

Анкара в северных районах Сирии продолжает проводить военные операции против курдских формирований, считая их союзниками Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции и ведущей на ее территории партизанскую войну.