Пекин, 19 марта, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Китай начал строительство своего первого круизного лайнера для полярных экспедиций. Судно под названием «Greg Mortimer» будет оснащено передовыми технологиями.

Www.korabli.eu Greg Mortimer, модель судна

Как сообщает агентство «Синьхуа», проект круизного судна был разработан норвежской судостроительной компанией Ulstein. Лайнер был назван в честь Грега Мортимера, ветерана антарктических экспедиций и совладельца компании Aurora Expeditions, которая станет оператором судна.

Длина «Greg Mortimer» составит 104,4 м, ширина — 18,4 м. Водоизмещение судна составит 7400 тонн, а скорость — не менее 15,5 узла. На борт исследовательский лайнер сможет принять 255 человек, включая пассажиров и экипаж.

Судно будет обладать ледовым классом 6 и сможет самостоятельно ходить в разреженных однолетних льдах при их толщине до 1,1 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 1,3 м в летнее-осеннюю. Успешнее преодолевать лед китайскому судну помогут продвинутые системы электропривода и контроля.

Постройка ведется на верфи China Merchants Industry Holdings Company. Сдача лайнера в эксплуатацию запланирована на август 2019 года.

По словам руководства китайского холдинга China Merchants Group, развитие круизной индустрии Китая входит в приоритеты программы «Сделано в Китае-2025». Экспедиционные круизные суда станут отправной точкой, впоследствии компания планирует создавать лайнеры средней величины.

Китай активно участвует в изучении Арктического региона и имеет в этом направлении одну из наиболее комплексных научных программ в мире. За последние 18 лет Китай совершил восемь полноценных экспедиций в Арктику и планирует в скором времени сделать их ежегодными.

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В 2004 году государство оборудовало собственную постоянную исследовательскую станцию «Хуанхэ чжань» на Шпицбергене. В состав морского флота Китая входит один ледокол «Снежный дракон», который в 2012 году впервые прошел по Северному морскому пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в данное время на собственных верфях Китай строит второй ледокол «Снежный дракон — 2». Срок сдачи судна в эксплуатацию — 2019 год.