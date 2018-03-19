Москва, 19 марта, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону Владимира Путина с бесспорной победой на президентских выборах, сообщает 19 марта пресс-служба Кремля.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

В ходе телефонной беседы лидеры России и Турции подтвердили намерения развивать двустороннее сотрудничество и внешнеполитическое взаимодействие.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Турецкой Республики Р. Т. Эрдоганом. Президент Турции тепло поздравил В. В. Путина с убедительной победой на президентских выборах», — указано в сообщении пресс-службы.

Было отмечено эффективное взаимодействие Москвы и Анкары в деле урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подтвердили свой «настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества».

По их общему мнению, этому немало поспособствует «проведение в начале апреля очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин продолжает получать поздравления глав иностранных государств по поводу своего избрания на пост президента России.

Первым Владимира Путина поздравил с победой на выборах президент Сербии Александр Вучич.