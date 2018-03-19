Оттава, 19 марта, 2018, 20:16 — ИА Регнум. МИД Канады заявил о скором развертывании миротворческой миссии в Мали, 19 марта передает агентство Associated Press.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Согласно заявлению министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, военная миссия будет развернута в африканской стране в течение 12 месяцев.

Канадская военная миссия в Мали будет включать два военно-транспортных и два боевых вертолета. Численность миротворцев Канады еще не определена.

Напомним, в настоящий момент Мали является одной из самых «неспокойных» стран Африки. В Мали действуют различные исламистские и сепаратистские группировки, которые совершают регулярные нападения на миротворцев.

В частности, ООН ежегодно теряет в Мали больше миротворцев международной организации, чем в остальных странах мира.