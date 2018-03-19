Душанбе, 19 марта, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с убедительной победой на очередных президентских выборах в Российской Федерации в ходе телефонного разговора, сообщает сегодня, 19 марта, пресс-служба президента страны.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Отмечено, что главы государств

«высоко оценили достигнутый уровень двусторонних межгосударственных отношений своих стран и выразили оптимизм в отношении перспектив их дальнейшего развития в формате стратегического партнерства».

Также президенты обсудили отдельные аспекты регионального взаимодействия и мировой повестки дня.

«Беседа прошла в атмосфере искренности, дружбы и полного взаимопонимания, характерной для таджикско-российских взаимоотношений», — говорится также в сообщении.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю победы на выборах президента Российской Федерации.

Рахмон подчеркнул, что переизбрание на этот высокий пост — яркое свидетельство твердой поддержки российским обществом курса Владимира Путина, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление ее авторитета на международной арене.

«В Таджикистане Вас знают и уважают как убежденного сторонника поступательного развития и укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнерства. Убежден, что в предстоящий период мы совместными усилиями наполним многоплановое сотрудничество наших стран новым созидательным содержанием во всех сферах взаимодействия в соответствии с долгосрочными интересами двух наших стран и их народов. Таджикская сторона преисполнена решимости задействовать все имеющиеся в этом направлении возможности», — говорится в послании.

В завершение глава Таджикистана пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а

«дружественному народу великой России — мира, благополучия и процветания».

Голосование на выборах президента России в Таджикистане проводилось 18 марта в Душанбе и Ходженте, а также на территории российской военной базы, гарнизоны которой дислоцированы в городах Душанбе и Курган-Тюбе, и на военно-космическом объекте «Окно» в городе Нурек. Принять участие в выборах пришли 11 тысяч человек, 95% из них, по предварительным данным, поддержали кандидатуру Владимира Путина.

Напомним, что, по данным ЦИК, всего в выборах президента приняли участие свыше 56,2 млн человек, 76,66% избирателей проголосовали за действующего президента Владимира Путина. Вторым в президентской гонке стал Павел Грудинин, набравший 11,8% голосов, тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский, получивший 5,66% голосов. Другие кандидаты на высший государственный пост заполучили менее двух процентов: Ксения Собчак — 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68% и Сергей Бабурин — 0,65%.