Салехард, 19 марта, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий округ стал одним из лидеров в стране, как по явке избирателей на президентские выборы, так и по числу голосов, отданных за Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник ЦИК помогает правильно опустить бюллетень в урну

При этом в регионе не зафиксировано значимых нарушений на выборах, что, согласно задач, транслируемых федеральным центром в регионы, 18 марта было не менее важным фактором оценки ситуации в субъектах РФ. По мнению политологов, подобный результат — сумма высокой оценки работы действующего президента и предвыборной работы команды региона.

И по явке, и по числу голосов, отданных за Владимира Путина на выборах президента, Ямало-Ненецкий округ превзошел результаты прошлых президентских выборов. Регион стал вторым в стране по уровню явки — здесь проголосовали 91,9% избирателей. В относительных цифрах — это чуть меньше, чем в 2012 году, но в абсолютных значениях округ поставил рекорд: к избирательным участкам 18 марта пришли 340,7 тысяч избирателей, что на пять с лишним тысяч больше, чем в шесть лет назад.

По голосам, отданным за действующего президента, Ямал бесспорно превзошел предыдущие выборы. Уже по предварительным итогам известно, что в ЯНАО за Владимира Путина проголосовали в минувшее воскресенье 291 409 или 85,54% избирателей. В 2012 году эти показатели составляли 283 313 или 84,58% соответственно.

При этом наблюдатели не зафиксировали в округе значимых нарушений и жалоб на выборах. Необходимо отметить, что еще в январе независимые наблюдатели высоко оценили работу, избирательной комиссии ЯНАО. Округ вошел в пятерку лучших в стране в рейтинге избиркомов, составленном «Национальным общественным мониторингом», заняв в нем четвертое место. По этой причине эксперты ожидали профессиональной работы избиркома округа и во время дня голосования.

В то же время политологи отмечают, что высокая гражданская активность жителей округа является результатом стабильного развития региона на протяжении последних семи лет, а открытость избиркома, это составляющая часть широкой региональной программы.

Как отметил Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов и президент компании «ИнтерМедиаКом», Ямало-Ненецкий округ выдержал линию на высокую активность избирателей и позитивное содержание кампании при отсутствии скандалов и негативной повестки.

«Стабильная социально-экономическая база региона была подкреплена работой команды по информированию и мотивации населения. Разумеется, также на результатах голосования сказался высокий уровень поддержки губернатора Кобылкина населением», — отметил консультант.

Согласно информации из открытых источников, в ходе избирательной кампании в ЯНАО был реализован спектр проектов по повышению интереса граждан к выборам, главным из которых стал конкурс «Лица Ямала», по итогам которого вручат 1200 призов, а также опрос на участках о приоритетных проектах благоустройства.

Власти округа информировали жителей как непосредственно о выборах, так и о жизни округа и перспективах его развития. Был организован специальный выставочный проект «Вторая волна освоения», который посетили 18 тысяч человек.

Политологами отмечается работа главы региона Дмитрия Кобылкина, который лично в «ручном режиме» работал на территориях в последние месяцы кампании. В целом же эксперты отмечают его стабильную профессиональную работу над крупными федеральными проектами в регионе, а также региональными социальными программами.

Как отметил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга Minchenko consulting, «Дмитрий Кобылкин традиционно считается одним из наиболее эффективных губернаторов. У него в регионе реализуются проекты федерального значения, а высокий результат на выборах — это, в том числе, показатель хорошего социального положения региона».

По мнению Минченко, высокие показатели прошедших президентских выборов, гарантируют главе ЯНАО стабильное положение и перспективу реализации большого количества новых интересных проектов при поддержке федерального центра.

С этим согласен и Дмитрий Орлов, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК». Он подчеркивает, что высокие результаты выборов в ЯНАО, легитимность которых ни кем не оспаривается, дает Дмитрию Кобылкину мандат на те проекты, которые он реализует в округе.