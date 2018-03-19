Наблюдатели от СНГ и ШОС: Выборы в России отвечают международным стандартам
Москва, 19 марта, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Представители международных миссий наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на брифинге в Центризбиркоме 19 марта огласили результаты наблюдения за выборами президента России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский, выборы в России проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством и отвечают общепризнанным нормам проведения демократических выборов.
Зафиксированные в ходе голосования отдельные нарушения не носили системного характера и не повлияли на результаты выборов, считает Гуминский.
«Миссия наблюдателей от СНГ признаёт прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными», — заключил он.
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов также заявил, что выборы в России прошли в полном соответствии с законодательством и взятыми на себя Россией международными обязательствами.
«Миссии были созданы все необходимые условия для эффективного мониторинга подготовки, проведения выборов, что, безусловно, свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса в стране», — сказал Алимов.
Наблюдатели также отдельно отметили внедрение технологических новаций в избирательный процесс и серьёзную информационно-разъяснительную работу, проведёную среди избирателей Центризбиркомом.
По мнению экспертов, изменения, внесенные в российское избирательное законодательство, способствовали реализации возможности свободного волеизъявления граждан.
Напомним, за президентскими выборами в России следили 256 наблюдателей от СНГ и 25 представителей стран — членов ШОС. Всего в наблюдении за выборами приняли участие 1529 представителей 115 государств.