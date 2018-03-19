Москва, 19 марта, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Представители международных миссий наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на брифинге в Центризбиркоме 19 марта огласили результаты наблюдения за выборами президента России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы

Как заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский, выборы в России проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством и отвечают общепризнанным нормам проведения демократических выборов.

Зафиксированные в ходе голосования отдельные нарушения не носили системного характера и не повлияли на результаты выборов, считает Гуминский.

«Миссия наблюдателей от СНГ признаёт прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными», — заключил он.

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов также заявил, что выборы в России прошли в полном соответствии с законодательством и взятыми на себя Россией международными обязательствами.

«Миссии были созданы все необходимые условия для эффективного мониторинга подготовки, проведения выборов, что, безусловно, свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса в стране», — сказал Алимов.

Наблюдатели также отдельно отметили внедрение технологических новаций в избирательный процесс и серьёзную информационно-разъяснительную работу, проведёную среди избирателей Центризбиркомом.

По мнению экспертов, изменения, внесенные в российское избирательное законодательство, способствовали реализации возможности свободного волеизъявления граждан.

Напомним, за президентскими выборами в России следили 256 наблюдателей от СНГ и 25 представителей стран — членов ШОС. Всего в наблюдении за выборами приняли участие 1529 представителей 115 государств.