Салехард, 19 марта, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Соединение двух разобщенных частей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) при помощи железных и автомобильных дорог является важнейшей транспортной проблемой региона. Об этом заявил начальник отдела перевозок Ямальской железнодорожной компании Сергей Третьяков в ходе международной конференции «Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов», сообщило «РЖД-Партнер» сегодня, 19 марта.

44833 Нужна дорога

В настоящее время транспортная система по перевозке грузов общего назначения в округе имеет пропускную способность по приему и переработке грузов 20−22 млн тонн, отметил Третьяков. В реализации объемов перевозок после трубопроводного ведущая роль принадлежит железнодорожному транспорту, на втором месте — автомобильный, на третьем — речной. При этом наземная транспортная сеть округа разобщена.

«Выделяются два транспортных района — западный и восточный. В основе западного лежит крупнейшая транспортная ось — река Обь с подходящей к ней в районе города Лабытнанги веткой Северной железной дороги. Восточный район основан на использовании железной дороги Новый Уренгой — Тюмень и рек Надым, Пур и Таз. Речные порты используются в основном для организации северного завоза. В отличие от западного, восточный транспортный район имеет относительно развитую сеть автодорог с выходом на единую автодорожную сеть страны», — уточнил чиновник. По его словам, расширить пропускную способность транспортных систем региона поможет целый ряд инфраструктурных проектов, реализуемых на его территории.

Отмечается, что на рынке перевозок нефтеналивных грузов ЯНАО железнодорожные перевозки являются оптимальным способом транспортировки нефтепродуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Правительство РФ уполномочило Минтранс рассмотреть предложения о концессионном соглашении для строительства участка Северного широтного хода (СШХ). Речь идёт об участке Северного широтного хода «Обская — Салехард — Надым» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее, 22 февраля, Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода.

Столь оперативное принятие решений лишь говорит о заинтересованности государства в скорейшей реализации проекта. Ожидается, что строительство железнодорожной магистрали стартует в конце 2018 или начале 2019 года.

Северный широтный ход протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Свои надежды на Северный широтный ход возлагают северо-западные российские порты.