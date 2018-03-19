Кемерово, 19 марта, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Кемерове прошла первая региональная конференция, посвящённая Институту наставничества в Сибирской генерирующей компании (СГК), основных направлениях, подходах и инструментах его совершенствования. Участниками мероприятия стали руководители энергохолдинга, HR-специалисты, а также сами наставники — представители филиалов СГК из Кузбасса, Красноярского края, Алтайского края, Абакана, Новосибирска. Как сообщает отдел по связям с общественностью СГК, институт наставничества был актуален всегда, но сегодня с учётом новых условий процесс требует переформатирования, стандартизации и автоматизации. Именно с этой целью ещё в 2017 году на всех предприятиях СГК прошли рабочие совещания с лучшими наставниками, в ходе которых были выявлены основные сложности и подводные камни в наставничестве. Знакомству с предложениями по его улучшению, дополнению, систематизации была посвящена работа конференции «Наставник СГК 2018».

Отдел по связям с общественностью СГК В Кемерове прошла региональная конференция «Наставник СГК 2018»

«Ежегодно в наш энергохолдинг приходят работать две тысячи новых сотрудников. От того, какими сотрудниками они станут, зависит будущее СГК в целом, — отметил в приветственном слове директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков. — Наша задача — помочь им включиться в производственный процесс, в корпоративную культуру компании, стать эффективными работниками».

Директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак подчеркнул, что энергетика имеет глубокие традиции наставничества: обязательная часть производственного процесса на электростанциях — учить, помогать, наставлять молодых специалистов, новичков.

«Мы постоянно модернизируем наше оборудование, внедряем новые технологии, — добавил Юрий Шейбак. — Но никогда железо не будет работать без людей, которые смогут качественно организовать его эксплуатацию, грамотно управлять процессами. Именно благодаря опытным наставникам, которые есть на каждом нашем производстве, происходит передача от поколения к поколению этой ценной профессиональной информации, и предприятия надёжно работают, развиваются».

Конференция объединила мероприятия различных направлений. В пленарной части участники выступили с тематическими докладами по ключевым аспектам системы наставничества. Сегодня наставник СГК — это опытный, грамотный работник, который помогает молодому энергетику в первый год работы адаптироваться в коллективе и на рабочем месте, качественно обучает профессии, нюансам производственного процесса, передаёт свой личный опыт. При этом требования к наставникам сегодня достаточно высокие. Наставник передаёт культуру организации, её традиции, именно он является ключевой фигурой в адаптации новичков. Поэтому, помимо профессионализма, успешные наставники должны уметь выстраивать коммуникации, давать обратную связь, обладать административно-организаторскими способностями и т.д.

Начальник управления по персоналу Кузбасского филиала СГК Ольга Чемеринская в своём выступлении отметила, что институт наставничества сегодня, с учётом новых реалий, требует переформатирования, стандартизации и автоматизации.

«Не секрет, что сегодня на многих промышленных предприятиях, и в энергетике тоже, есть сложности с притоком профессионального персонала, — рассказала Ольга Чемеринская. — Найти готового специалиста, который сможет моментально приступить к работе, практически невозможно. Поэтому задача бизнеса — не просто привлекать молодые кадры, а быстро погружать новых сотрудников в профессию, быстро адаптировать их в корпоративную среду, культуру производства. Именно поэтому необходимо находить и воспитывать наставников, готовых передавать корпоративные практики. Для выполнения этих непростых задач мы должны создавать определённую среду как для наставников, так и для молодых работников, наставляемых».

На отдельной тематической части конференции выступили гости мероприятия, рассказав об опыте в области наставничества других крупных промышленных предприятий. Профессиональными наработками поделилась, к примеру, Юлия Сотникова, бизнес-тренер, ведущий специалист по профессиональному обучению НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации Росатома».В выступлениях участники конференции предлагали также инструменты мотивации наставников и повышения их статуса, рассказывали об отборе наставников и оценке их деятельности, возможностях экспериментального внедрения двухуровневой модели наставничества. Продолжил конференцию круглый стол, на котором обсуждались ключевые мероприятия института наставничества СГК: этапы, зоны ответственности, контрольные точки, показатели эффективности процесса наставничества и т.д. Для наставников был организован мастер-класс по отработке кейса «Передача умений».