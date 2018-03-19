Москва, 19 марта, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» считает российских граждан «злобными дебилами». Об этом Макаревич написал накануне, 18 марта, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Вадим Кондратьев Андрей Макаревич

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал Макаревич и приложил несколько фотографий скульптуры зеркальной капли в Нью-Йорке.

В комментариях под сообщением возникла небольшая дискуссия, в ходе которой Макаревич высказал мнение, что на ухудшение национального характера российских граждан повлияла пропаганда.

«Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.

При этом один из участников дискуссии предположил, что может быть, «что-то ужасное» происходит с самим Макаревичем, но музыкант с этим не согласился.

Стоит отметить, что Макаревич далеко не первый раз делает откровенно русофобское заявление. Так, музыкант выступил против воссоединения Крыма с Россией и всячески поддерживает бандеровскую власть на Украине.