Ташкент, 19 марта, 2018, 18:42 — ИА Регнум. В детских садах Узбекистана появятся камеры видеонаблюдения, с помощью которых родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет, сообщает 19 марта «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

Ведомство также зарегистрировало новые нормы обеспечения дошкольных образовательных учреждений мебелью, игрушками, играми и другими средствами.

Детские сады будут оборудованы специальными дорожками для профилактики плоскостопия. В документе отмечается, что в дошкольных учреждениях появятся интеллектуальные игры «Паркова», «Банк» и «Почта».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на реконструкцию и строительство детских садов в Узбекистане планируется выделить 771 млрд сумов ($94,3 млн).

В республике будет построено 60 новых, реконструировано 295 и отремонтировано 176 действующих дошкольных образовательных учреждений.