Энергетики Бийска реализуют образовательный проект
Бийск, Алтайский край, 19 марта, 2018, 06:10 — ИА Регнум. В 2018 году компания «БийскэнергоТеплоТранзит» (входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК) начала информационно-просветительская работу со школьниками Бийска по профилактике травматизма на объектах теплосетевого хозяйства.
Как сообщает управление по внешним связям СГК, свой проект энергетики реализуют совместно с управлением по образованию администрации города Бийска, так как каждому школьнику, проживающему в городской черте, помимо правил дорожного движения необходимо знать и соблюдать правила безопасного поведения вблизи теплотрасс, люков и других объектов теплоэнергетики.
16 марта в качестве преподавателя перед четвероклассниками средней школы №18 города Бийска выступил директор компании «БийскэнергоТеплоТранзит» Дмитрий Тяглов. Руководитель предприятия подробно рассказал учащимся о работе Бийской ТЭЦ и о том, как тепловая энергия и горячая вода через тепловые сети попадает в дома горожан.
В ходе урока дети также узнали о том, почему нельзя приближаться к магистральным и квартальным тепловым сетям, проникать в открытые люки и тепловые камеры и, самое главное, — какую опасность влечет за собой безответственное поведение людей рядом с трубопроводами и в местах проведения ремонтов теплотрасс.
С помощью подготовленной презентации ребятам были продемонстрированы основные правила поведения на улицах, в кварталах и автодорогах, призванные обезопасить их от рисков, связанных с падением в тепловые камеры, открытые люки и места прокладки трубопровода. Дмитрий Тяглов проинформировал детей о первоочередных действиях, которые они должны предпринять в случае обнаружения технологических нарушений на тепловых трассах и подробно объяснил, как правильно сигнализировать энергетикам о нахождении на объектах теплосетевого хозяйства посторонних лиц.
Педагогический коллектив школы выразил благодарность руководителю БийскэнергоТеплоТранзита за полезное занятие, проведенное в увлекательной форме.
«Такие мероприятия очень важны, так как позволяют передать детям знания по основам безопасного нахождения в городской черте, уберечь наших учеников от необдуманных поступков, сохранить самое ценное — жизнь и здоровье», — отметила классный руководитель 4 «Б» класса МБОУ СОШ№18 г. Бийска Наталья Красильникова.
Добавим, что уроки безопасного поведения — одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах теплосетевого хозяйства Бийска. Тематические занятия в школах города будут продолжены в течение всего года.