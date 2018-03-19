Бийск, Алтайский край, 19 марта, 2018, 06:10 — ИА Регнум. В 2018 году компания «БийскэнергоТеплоТранзит» (входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК) начала информационно-просветительская работу со школьниками Бийска по профилактике травматизма на объектах теплосетевого хозяйства.

Управление по внешним связям СГК Энергетики Бийска реализуют образовательный проект

Как сообщает управление по внешним связям СГК, свой проект энергетики реализуют совместно с управлением по образованию администрации города Бийска, так как каждому школьнику, проживающему в городской черте, помимо правил дорожного движения необходимо знать и соблюдать правила безопасного поведения вблизи теплотрасс, люков и других объектов теплоэнергетики.

16 марта в качестве преподавателя перед четвероклассниками средней школы №18 города Бийска выступил директор компании «БийскэнергоТеплоТранзит» Дмитрий Тяглов. Руководитель предприятия подробно рассказал учащимся о работе Бийской ТЭЦ и о том, как тепловая энергия и горячая вода через тепловые сети попадает в дома горожан.

В ходе урока дети также узнали о том, почему нельзя приближаться к магистральным и квартальным тепловым сетям, проникать в открытые люки и тепловые камеры и, самое главное, — какую опасность влечет за собой безответственное поведение людей рядом с трубопроводами и в местах проведения ремонтов теплотрасс.

С помощью подготовленной презентации ребятам были продемонстрированы основные правила поведения на улицах, в кварталах и автодорогах, призванные обезопасить их от рисков, связанных с падением в тепловые камеры, открытые люки и места прокладки трубопровода. Дмитрий Тяглов проинформировал детей о первоочередных действиях, которые они должны предпринять в случае обнаружения технологических нарушений на тепловых трассах и подробно объяснил, как правильно сигнализировать энергетикам о нахождении на объектах теплосетевого хозяйства посторонних лиц.

Педагогический коллектив школы выразил благодарность руководителю БийскэнергоТеплоТранзита за полезное занятие, проведенное в увлекательной форме.

«Такие мероприятия очень важны, так как позволяют передать детям знания по основам безопасного нахождения в городской черте, уберечь наших учеников от необдуманных поступков, сохранить самое ценное — жизнь и здоровье», — отметила классный руководитель 4 «Б» класса МБОУ СОШ№18 г. Бийска Наталья Красильникова.

Добавим, что уроки безопасного поведения — одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах теплосетевого хозяйства Бийска. Тематические занятия в школах города будут продолжены в течение всего года.