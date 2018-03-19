Лондон, 19 марта, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Британские правоохранители пока не обнаружили следов взлома в доме, где был найден мёртвым экс-замгендиректора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, говорится в распространённом 19 марта сообщении Скотленд-Ярда.

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«На данный момент нами не обнаружено никаких признаков взлома, однако экспертизы в доме Глушкова ещё продолжаются», — сказал начальник управления полиции Лондона по борьбе с терроризмом Кларк Джарретт.

Он также сообщил, что в рамках расследования собрано более 400 улик, которые в настоящее время исследуют специалисты, был опрошен также ряд лиц.

В полиции также подтвердили, что на данном этапе не обнаружено никакой связи между смертью Николая Глушкова и отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Напомним, бывший соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался 13 марта в Лондоне. В России он был заочно приговорён судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 90-х годах.

Как сообщили 16 марта в Скотленд-Ярде, экспертиза показала, что смерть Глушкова наступила в результате «сжатия на шее». По данному факту было начато расследование.

Чуть ранее Управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбудило уголовные дела по факту смерти Николая Глушкова (по статье «Убийство») и по факту отравления гражданки России Юлии Скрипаль (по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»).