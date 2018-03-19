Кишинёв, 19 марта, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о назначении судьи Виктории Ифтоди на должность министра юстиции. Как сообщил Додон, он подписал указ после беседы с премьер-министром Павлом Филипом и с самой Ифтоди, передает корреспондент ИА REGNUM.

jurnal.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

«Лично знаком с госпожой Ифтоди уже много лет. Думаю, что это один из немногих профессионалов, рекомендованных правящим большинством на должность министра, который соответствует требованиям неподкупности. И надеюсь, она будет настаивать и проводить необходимые реформы в области правосудия», — заявил Додон.

Должность главы минюста стала вакантной после того, как прежний министр Александр Тэнасе ушел в отставку из-за скандала с публикацией архивной записи его телефонного разговора с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным молдавскими властями за банковское мошенничество и отмывание денег.

На записи они неформально обсуждают обстоятельства кражи 1 млрд. евро из банковской системы Молдавии. При этом Платон уверял, что к этому причастен нынешний лидер Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк.

Виктория Ифтоди, как и Тэнасе, считается человеком, близким к Плахотнюку.