Москва, 19 марта, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году». Указ опубликован сегодня, 19 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно указу, военные сборы запасников будут проходить в вооруженных силах, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Также в указе установлен предельный срок призыва граждан на сборы — до двух месяцев.

«Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в указе.

Правительству России и органам исполнительной власти регионов поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятия для проведения военных сборов запасников. Сроки проведения сборов определит Министерство обороны.

Напомним, в 2017 году также проводились сборы запасников. Указ о призыве на сборы был подписан Путиным 20 апреля 2017 года.