Москва, 19 марта, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Менеджер спецпроектов издания AIN.UA Александр Линник наглядно показал пользователям Facebook, почему существуют фейковые новости и по какой причине они так популярны. На своей странице он разместил пост о победе в несуществующей «олимпиаде мемов», который за несколько дней набрал более 24 тыс. репостов.

Скриншот страницы Facebook «В Днепре» «Фейковая» новость о победе Ильи Кочергина во всемирной олимпиаде по физике

15 марта Линник опубликовал свою фотографию с подписью:

«Этого парня из черкасской школы зовут Александр Линник. Он победил во всемирной олимпиаде мемов в Горишних Плавнях (100 500 участников из 9000 стран). И про него ничего не сказал ни один крупный телеканал, ни одна крупная газета! Поддержим его репостами!»

Скриншот страницы Facebook Александра Линника «Фейковая» новость о победе Александра Линника в «олимпиаде мемов»

При этом Линник прикрепил к фотографии картинку медали «Пурпурного Пепе» (адаптированный вариант военной медали США «Пурпурное сердце»).

«После того, как над картинкой посмеялись в редакции, я решил опубликовать ее на своей странице в Facebook, ожидая под постом реакций «Ха-ха» от своих 328 друзей», — рассказывает Линник.

После публикации двое коллег менеджера поделились картинкой на своей странице. Спустя час она набрала уже около двадцати репостов как от родственников Линника, так и от незнакомых ему людей. По словам менеджера, некоторые родственники не обратили внимания на «олимпиаду мемов» и искренне поздравляли его с победой. Часть пользователей увидели подвох, но всё равно решили поделиться записью со своими друзьями.

«Начала смеяться уже с «олимпиады мемов». Дочитав, смеялась. И ведь репостят серьезно. Нужно поделиться — шикарно придумал!» — пишет Анжела Л.

За четыре дня количество репостов публикации превысило 20 тысяч. Линник рассказал, что десятки людей стали отправлять ему личные сообщения и добавляться в друзья. Кто-то искренне поздравлял менеджера, а один пользователь даже поинтересовался, куда сбросить биткоины в честь победы.

«Число тех, кто посмеялся или написал, что это фейк, ничтожно мало в сравнение с теми, кто репостнул запись. Проверяйте информацию и не шерьте все подряд», — заключил Линник.

Часть пользователей возмутились таким экспериментом и обвинили Линника в том, что он распространяет фейковые новости. Некоторые из них даже пожаловались на запись, однако никакого результата это пока не принесло.

«Зачем вы распространяете ложь в информационном пространстве? Мы должны бороться с мусором везде, в том числе в информационном пространстве», — пишет Любовь Ч.

В конце концов Линник признался, что это шуточная запись и рассказал, что на подобный эксперимент его подтолкнули фейковые новости о школьниках Илье Кочергине и Антоне Ципко, которые якобы выиграли во всемирных олимпиадах по физике и информатике.

Скриншот страницы Facebook Михаила Мондича «Фейковая» новость о победе Антона Ципко в олимпиаде по информатике в Тегеране

Скриншот страницы Facebook «В Днепре» «Фейковая» новость о победе Ильи Кочергина во всемирной олимпиаде по физике

«То, что планировалось как шутка, стало наглядным примером того, как в Facebook распространяются фейковые новости. Всем спасибо!» — подытожил менеджер.

Напомним, еще в 2016 году в различных социальных сетях стали распространять запись о победителе всемирной олимпиады по физике Илье Кочергине. По утверждениям авторов записей, СМИ несправедливо обошли стороной информацию о его победе, и призвали поддержать юношу репостами. Сам Илья, как оказалось, не победил в олимпиаде, а занял лишь 29 место, о чем написали несколько СМИ. Однако это не остановило волну «фейков». В очередной раз новость с тем же посылом опубликовали в январе этого года в Facebook. Менее чем за три месяца запись набрала более 115 тыс. репостов.

12 марта в Facebook появилась еще одна подобная новость, на этот раз об украинском школьнике Антоне Ципко, который якобы победил на олимпиаде по информатике в Тегеране. Авторы записи в очередной раз призвали пользователей распространить эту новость, так как её не заметили крупные СМИ. За несколько дней количество репостов превысило 133 тысячи. Однако, как и в случае с Кочергиным, оказалось, что Ципко не занял первое место, а взял 8-е место в общем зачете.