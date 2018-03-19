Санкт-Петербург, 19 марта, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Самый интересный вывод из итогов голосования на президентских выборах в Петербурге состоит в том, что петербуржцы в значительно большей, чем ранее, степени «встроились в общую канву», полагает политолог Валентин Бианки. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 19 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербурженка голосует на выборах 18 марта 2018 года

Высокий процент голосов за действующего президента в целом по стране объясняется, прежде всего, желанием стабильности, а также сплочением в ответ на действия Запада, отмечает эксперт. Последним толчком стали действия Великобритании в известном скандале с отравлением Скрипаля. Но если раньше электоральное поведение петербуржцев довольно заметно отличалось от средних показателей по стране, то теперь это не так, констатирует Бианки:

«При этом нельзя говорить о том, что избиратель Путина пришел, а другой избиратель не пришел, и поэтому Путин набрал больше. Явка ведь тоже выросла в сравнении с обычной. Значит, петербуржцы сделали те же выводы, что и все остальные. Значит, что-то поменялось в их образе мышления».

Что касается чисто петербургских причин поддержать Путина, то здесь можно говорить о том, что горожане одобрили «программу мягкой реновации» города (от ремонта фасадов до строительства мостов) в преддверии чемпионата мира по футболу, полагает Бианки.

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В Петербурге и Ленобласти Владимир Путин набрал больше, чем раньше, и больше, чем ожидалось, но это не приведет к каким-либо изменениям в статусах губернаторов двух регионов — Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко, считает эксперт.

Проблем в Ленобласти и не ожидалось, в этом смысле успех Полтавченко показательнее и значимее. Но он и в остальном работает без провалов, а место работы сменит только тогда, когда президент примет такое решение, убежден Бианки.

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Что же касается результатов остальных кандидатов в этих двух регионах и в целом по стране, то они заставляют предположить предстоящую перекройку партийного поля, полагает эксперт:

«Персонально для Грудинина его результат хорош, для КПРФ он обычен. Возраст Геннадия Андреевича и Владимира Вольфовича не оставляет выбора: перемены неизбежно наступят. Но если ЛДПР от самого своего основания — это очень персонализированная структура, то у КПРФ всё совсем наоборот. Грудинин набирает не намного меньше, чем Зюганов, примерно столько же, сколько Харитонов (депутат Госдумы Николай Харитонов баллотировался в 2004 году вместо Зюганова, — прим. ред.). Можно предположить, что Жириновский попробует дотянуть ЛДПР до следующих выборов — в Госдуму в 2021 году, а вот структуру КПРФ трогать не будут».

Бианки также отметил сравнительный успех Ксении Собчак, которой удалось превзойти Григория Явлинского. На этом фланге ожидаются попытки создать новую партию, но даже в случае успеха такой постройке не гарантирован сколько-нибудь значимый успех, полагает эксперт.

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18 марта 2018 года на президентских выборах в Петербурге явка составила 63,87%, Владимира Путина поддержали 75,01% проголосовавших. Второе место занял Павел Грудинин (9,04%), третье — Ксения Собчак (4,33%), также в пятерку лидеров вошли Владимир Жириновский (4,09%) и Григорий Явлинский (3,18%).

В Ленинградской области явка на выборах составила 66,89%, действующего президента поддержали 79,01% избирателей. Далее расположились Павел Грудинин (8,82%), Владимир Жириновский (5,44%), Ксения Собчак (2,10%) и Григорий Явлинский (1,20%),