Симферополь, 19 марта, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Выборы президента России 18 марта 2018 года были проведены на высочайшем уровне и ознаменовались провалом их бойкота, причём как либерального, так и левого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Павел Родькин, комментируя итоги голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Настроение у избирателей отличное

«Это подтверждается как социологически, так и психологическим настроем пришедших на выборы людей, которые отмечали многие после посещения избирательных участков. А это настроение не поддается никакой фальсификации. Следует также отметить, что технологически эти выборы были проведены на высочайшем уровне, взять хотя бы степень осведомлённости населения о их проведении», — подчеркнул эксперт.

По его словам, политические итоги были предсказуемы и никаких сюрпризов здесь не произошло.

«В Крыму рейтинг Владимира Путина превысил 90%, и такой результат, в том числе и в целом по стране, отражает политическую реальность современной России. Во многом эти выборы стали этапными, особенно как для левого, так и для либерального политического полюса — ещё больше, чем прежде, сдвинутого на политическую периферию. Очевидно, что большинство постсоветских политических сил — включая левых — либо должны будут качественно реформироваться, либо сойти со сцены», — подчеркнул Павел Родькин.

По мнению российского писателя и политика Захара Прилепина, отечественные коммунисты должны чётко понимать, что через шесть лет они могут прийти к власти, но для этого им «надо начинать работать уже завтра»:

«Жириновского через шесть лет уже не будет, как активной фигуры. У либералов останутся их честные 1,48% Ксении Анатольевны. Ну ладно, 5%… А вообще мы все за императора, это ясно. Но отчёт отдавать себе надо в том, что нас ждёт. Шесть лет в России — это оглянуться не успеете», — написал на своей странице в Facebook Захар Прилепин.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, общероссийская явка на выборы президента РФ составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек. По предварительным данным, Владимир Путин лидирует в голосовании, набрав более 76% голосов.

В Республике Крым после обработки 99% бюллетеней при явке в 71,47%, за Владимира Путина проголосовали 92,16% избирателей. Кандидату от КПРФ Павлу Грудинину досталось лишь 2,20% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил — 1,81%, а кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 1,27%.

В Севастополе участие в голосовании приняли 242 тысячи горожан, то есть — 71,44%. Из них за Владимира Путина проголосовало 90,2%