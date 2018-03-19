Рыбинск, Ярославская область, 19 марта, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области общественная организация «Альянс Франсез Рыбинск» незаконно занималась преподаванием французского, английского, китайского языков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Рыбинская городская прокуратура выяснила, что городская культурно-лингвистическая организации за деньги обучала трем языкам. И делала это без лицензии, что нарушает закон об образовании.

Wikimedia.org Учебник французского языка

По результатам проверки городской прокуратурой в отношении директора общественной организации возбуждено дело об административном правонарушении.

«По итогам его рассмотрения мировым судьей, должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В «Альянс Франсез Рыбинск» не согласны с предъявленными обвинениями.

«Мы занимались не образовательной, а просветительской деятельностью. Образовательная подразумевает тестирование, выдачу дипломов. У нас же люди просто приходили и слушали лекцию, другую, третью, на тему, которая их интересует», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор «Альянс Франсез Рыбинск» Ирина Фрелих.

«Альянс Франсез Рыбинск» собирается обжаловать решение суда.

Французская ассоциация «Альянс Франсез» была основана в Париже в 1883 году с целью распространения французского языка по всему миру и содействия диалогу культур. При посольстве Франции в России созданы 13 общественных организаций «Альянс Франсез», одна из которых представлена в Рыбинске. Французский культурно-лингвистический центр «Альянс Франсез Рыбинск» работает при поддержке посольства Франции в России. Как сказано в группе организации в соцсети «Вконтакте», центр проводит подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, занимается переподготовкой учителей французского языка, организует конкурсы, лингвистические лагеря и стажировки во Франции.