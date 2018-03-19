Санкт-Петербург, 19 марта, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга нашла нарушения в работе председателя Территориальной избирательной комиссии (ТИК) №22 Олега Ткаченко, передает 19 марта корреспондент ИА REGNUM. На Ткаченко пожаловался член ТИК с правом решающего голоса Виктор Дорогостайский.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Санкт-Петербурге

Он пояснил, что при подготовке к дню выборов он посетил несколько УИКов и, в рамках своих полномочий, хотел ознакомиться со списками избирателей. Однако информацию ему категорически отказались предоставить главы УИК. Тогда, еще 10 марта, он подал соответствующую жалобу в Территориальную избирательную комиссию.

Ее рассмотрели лишь 18 марта, но без участия самого Дорогостайского: его не уведомили о проведении заседания, хотя должны были оповестить его и как члена комиссии, и как заявителя. О том, что заседание вообще состоялось, он узнал только после 20:00. На вопросы главе ТИК Олегу Ткаченко, почему его не уведомили, тот ответил, что Дорогостайского рядом «не было».

Тогда Дорогостайский пожаловался в Горизбирком. На заседании по рассмотрению этой жалобы в понедельник, 19 марта, Олег Ткаченко сообщил, что Дорогостайскому звонила секретарь ТИК №22, чтобы пригласить на заседание, но дозвониться так и не смогла.

Тогда член Горизбиркома Алексей Березин напомнил Ткаченко, что накануне Горизбирком потребовал от ТИКа предоставить документы об оповещении о заседании. «Если они у вас вообще существуют», — сказал Березин. Но ни телефонограммы, которые доказывали бы безуспешные звонки секретаря, ни других документов Ткаченко с собой не принес и представить не смог.

«Как можно было рассматривать его жалобу в его отсутствие, он не только член комиссии, но и заявитель», — заметила член Горизбиркома Ольга Покровская. «У всех получалось дозвониться до него, у меня получалось, а у вас — нет», — удивилась она.

В итоге Горизбирком признал незаконным бездействие главы ТИК №22 Олега Ткаченко, так как тот не позвал члена комиссии на заседание. Ольга Покровская также предложила сразу направить решение в городскую прокуратуру, чтобы привлечь Ткаченко к административной ответственности, но Городская избирательная комиссия такие жесткие меры не поддержала.

Заметим, на заседании рабочей группы по другим жалобам Дорогостайского на работу ТИК №22 выяснилось, что 18 марта состоялось еще одно заседание ТИК, о котором ему опять же ничего не сообщили.

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Напомним, что серьезный нарушений, способных повлиять на итоги голосования, в Петербурге 18 марта не было. Нормальный ход выборов подтвердили и международные наблюдатели.