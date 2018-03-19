Ереван, 19 марта, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 19 марта, провёл телефонный разговор с избранным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и ещё раз тепло поздравил его с переизбранием.

kremlin.ru Владимир Путин и Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба главы Армении, в ходе телефонного разговора главы двух союзнических государств — стратегических партнёров обоюдно подтвердили готовность последовательно продолжать углублять и укреплять межгосударственные отношений и сотрудничество, а также усилия в направлении установления продолжительного мира и стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с победой на выборах президента РФ президент Серж Саргсян также послал поздравительное послание Владимиру Путину.