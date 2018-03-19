Ярославль, 19 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не планирует переносить сроки обновления маршрутных автобусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С теми, кто не успел заменить маршрутки на красные, будут разбираться в индивидуальном порядке.

City-yaroslavl.ru Красные маршрутки

Напомним, дополнительные требования к осуществлению перевозок на территории города должны были вступить в силу с 1 сентября 2017 года. Однако перевозчики столкнулись с тем, что завод-изготовитель был перегружен заказами и не смог поставить весь объем новых автобусов в обозначенный срок. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мэр города Владимир Слепцов принял решение продлить срок замены маршрутных такси до 1 апреля 2018 года.

До этой даты осталось всего 10 дней, но уже сейчас понятно, что предприниматели не успели заменить автобусы.

Причины у всех разные, но о них индивидуальные предприниматели говорят крайне неохотно.

Как пояснил один из них на условиях анонимности, закупились новыми автобусами действительно не все. А те, кто это сделал, успели сильно пожалеть:

«У всех ситуация разная, кто-то уже поменял автобусы, кто-то заказал их. Но здесь есть один важный момент — когда нас заставляли менять автобусы по стандарту Евро-5, Павловский автозавод ставил движки только производства ЯМЗ. Мы тоже купили некое количество с такими движками и остались ими очень недовольны, потому что они «сырые», часто ломаются, мало того, ломаются узлы. Например, на одном автобусе мы две или три турбины сменили. Пока чешские не поставили за свой счет на новый автобус — он у нас так и не поехал. С мая месяца завод нам обещает Евро-5 с другим, более надежным движком. Мы его эксплуатируем уже много лет, жалоб нет, он очень хорошо подлежит ремонту. Подобная ситуация и у других предпринимателей, когда новые автобусы сходят с маршрута чаще, чем условно «старые», которым два-три года всего», — пояснил нам предприниматель на условиях анонимности.

Более того, он сослался на вступившие в силу изменения к федеральному закону о пассажирских перевозках, где четко оговорено, какие требования дополнительно могут предъявлять органы местной власти. Красных автобусов там нет.

«Действительно, на сегодняшний день не по всем перевозчикам произведена замена автобусов. Тем не менее, требования были утверждены еще летом 2017 года, плюс осенью все перевозчики подписали отдельное соглашение с мэрией города о продлении срока до 1 апреля. Так что требования остаются в силе, их никто не снимал, по факту окончания срока мы проведем разбор ситуации — кто и по каким причинам требования не выполнил, были ли там объективные или субъективные обстоятельства, и дальше будем принимать решение по каждому перевозчику в индивидуальном порядке», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По его словам, есть ситуации, когда на маршруте обновлена часть подвижного состава, у кого-то осталось заменить всего одну единицу, кто-то вообще не обновлял автобусы и даже попыток таких не предпринимал.

Что же касается федерального закона, на который ссылаются предприниматели, Сергей Волканевский отмечает, что требования не оспорены.

«Тут надо исходить из факта, что требования не оспорены, они действуют. Их никто не отменил. Если бы в соответствии с 220-ФЗ эти требования были опротестованы и полностью отменены — эти разговоры были бы уместны. Но сегодня они действуют, и мы исходим из того, что они должны выполняться. Причем требования не только по подвижному составу, но и по соблюдению правил посадки и высадки пассажиров, использованию видеорегистраторов и так далее, они не требуют таких финансовых затрат, как замена автобусов. И кстати, часть из них должна была быть выполнена к 1 сентября, и те предприниматели, которые заинтересованы в дальнейшей работе, все сделали», — пояснил Сергей Волканевский.

По его словам, ситуация с заменой автобусов мониторится уже сегодня, и видно, что скорее всего, в срок до 1 апреля уложатся не все. Но шанс им оставляют:

«Мы даже учитываем те автобусы, которые заказаны, но еще не поступили в Ярославль. Многие перевозчики отчитываются — заказал пять автобусов, поступят такого-то числа, мы тоже на это ориентируемся», — говорит Сергей Волканевский.

Какие санкции грозят нарушителям и будут ли они лишены свидетельства — сказать сложно, для такой меры должен быть целый комплекс факторов, в том числе нарушение лицензионных требований.

Попытки владельцев маршруток свалить вину на низкое качество двигателей ЯМЗ вызвало недоумение на ярославском моторном заводе.

Двигатели ЯМЗ экологического стандарта «Евро-5», а это двигатели семейства ЯМЗ-530, имеют современную конструкцию, высокий уровень надежности и лучшие в классе потребительские характеристики (габариты, удельная масса, моторесурс) по сравнению с существующими российскими аналогами, а также обладают преимуществами перед большинством зарубежных и российских аналогов по таким показателям как мощность и крутящий момент при более низком расходе топлива. Моторесурс двигателей рассчитан до 1 млн км. При правильном обслуживании, выполнении всех необходимых регламентных работ, использовании качественных ГСМ проблем в эксплуатации с двигателями не возникает», — заявили в пресс-службе предприятия.

Автозаводчики отдельно отметили, что при выявлении любого гарантийного случая по комплектующим, замена производится за счет производителя. И благодаря доступности оригинальных запчастей в большинстве случаев замена производится в самые короткие сроки — в течение нескольких часов.

Утверждение о том, что «двигатели являются «сырыми» не соответствует действительности, так как моторы ЯМЗ-530 прошли более 35 тыс. часов стендовых испытаний и испытания в составе более 30 видов автомобильной техники. Суммарный пробег составил более 1,8 млн км. Данные двигатели успешно применяются на широком спектре техники, для различных видов транспорта было разработано более 200 модификаций двигателей ЯМЗ-530. Первые двигатели семейства ЯМЗ-530 находятся в эксплуатации с 2012 года, а двигатели стандарта «Евро-5» начали производиться с 2016 года», — утверждают на ЯМЗ.

Аргументы ярославских автозаводчиков подтверждаются «Премией качества», которая недавно была вручена «Автодизелю» в результате сотрудничества с компанией Daimler.

Резонно предположить, что дело не в движках, а в обыкновенном нежелании маршруточников нести дополнительные расходы на переоснащение своего автомобильного парка. Что тоже понятно.