Калуга, 19 марта, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 19 марта состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги под председательством Александра Одиночникова. Как сообщает пресс-служба думы, депутаты одобрили поправки в бюджет города: 1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям.

Городская дума Калуги Заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги 19.03.2018

Также депутаты поддержали предложения по внесению изменений в решение Городской думы «Об управлении экономики и имущественных отношений». Поправки приводят документ в соответствие с действующим законодательством и совершенствуют механизм управления, учёта и распоряжения муниципальным имуществом.

Было одобрено подписание соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице. Города будут сотрудничать в сфере туризма, культуры, спорта, науки и современных технологий, предполагается наладить обмен опытом и сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности. Первоочередным вопросом взаимодействия станет организация авиасообщения.

Члены комитета поддержали предложения по проведению консультативного опроса населения деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер по вопросу объединения населённых пунктов.

Генеральным планом Калуги предусмотрено преобразование данных сельских населённых пунктов, путём их объединения, село Уварово-Починковский и деревня Уварово в настоящее время практически слились друг с другом.

Депутатами были поддержаны кандидатуры для занесения на муниципальную доску Почёта «Дела и люди». Занести на доску Почёта предлагается имена двадцати человек: представителей образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

«На доску Почёта будут занесены лучшие работники, выдвинутые трудовыми коллективами города, — подчеркнул председатель комитета Александр Одиночников. — Открытие обновлённой доски Почёта традиционно состоится в День весны и труда — 1 мая».