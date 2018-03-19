Калуга будет сотрудничать с Пардубице
Калуга, 19 марта, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 19 марта состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги под председательством Александра Одиночникова. Как сообщает пресс-служба думы, депутаты одобрили поправки в бюджет города: 1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям.
Также депутаты поддержали предложения по внесению изменений в решение Городской думы «Об управлении экономики и имущественных отношений». Поправки приводят документ в соответствие с действующим законодательством и совершенствуют механизм управления, учёта и распоряжения муниципальным имуществом.
Было одобрено подписание соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице. Города будут сотрудничать в сфере туризма, культуры, спорта, науки и современных технологий, предполагается наладить обмен опытом и сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности. Первоочередным вопросом взаимодействия станет организация авиасообщения.
Члены комитета поддержали предложения по проведению консультативного опроса населения деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер по вопросу объединения населённых пунктов.
Генеральным планом Калуги предусмотрено преобразование данных сельских населённых пунктов, путём их объединения, село Уварово-Починковский и деревня Уварово в настоящее время практически слились друг с другом.
Депутатами были поддержаны кандидатуры для занесения на муниципальную доску Почёта «Дела и люди». Занести на доску Почёта предлагается имена двадцати человек: представителей образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.
«На доску Почёта будут занесены лучшие работники, выдвинутые трудовыми коллективами города, — подчеркнул председатель комитета Александр Одиночников. — Открытие обновлённой доски Почёта традиционно состоится в День весны и труда — 1 мая».