Ярославль, 19 марта, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославской области Ксения Собчак и Григорий Явлинский существенно превысили средние результаты по стране, заняв 4-е позиции среди всех регионов России по голосованию за кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Ксения Собчак

Собчак набрала 2,37% при среднем результате в стране 1,68. По уровню поддержки кандидата ярославцы уступили только жителям Петербурга, Москвы и Калининградской области. Высокие результаты Собчак определили жители центрального района Ярославля — Кировского, где за нее проголосовало 4,94% избирателей.

Именно этот район обеспечил и результат Григория Явлинского. Явлинский получил в целом в регионе 1,78%, это четвертый результат после Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии. В Кировском районе за Явлинского отдали голоса 4,26% избирателей.

«Мы вели агитацию в основном в Ярославле, учитывая, что именно центр традиционно проявляет оппозиционность. Сейчас мы переходим к стадии партийного строительства, и, думаю, полученные результаты помогут нам в этом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM доверенное лицо Собчак в Ярославской области Алина Львова.

Интересно, что Кировский район Ярославля, традиционно настроенный оппозиционно, предпочел либеральных оппозиционных кандидатов. Павел Грудинин показал в нем средний для себя результат по региону.