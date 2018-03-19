Вагаршапат, Армения, 19 марта, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II сегодня, 19 марта, направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

kremlin.ru Гарегин II и Владимир Путин

«Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина, духовного центра всех армян, приносим Вам наше Патриаршее благословение и от имени Верховного духовного совета, духовенства святой Армянской апостольской церкви и всего верующего народа поздравляем в связи с избранием в президенты Российской Федерации», — согласно пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, говорится в послании.

«Ваша неоспоримая победа — наглядное свидетельство исключительного доверия благочестивого народа России к Вашей личности и всесторонней деятельности, а также Вашему видению дальнейшего развития, процветания и благоденствия родины, роли Российской Федерации на международной арене», — написал Католикос.

«Вам известно, какое уважение и любовь испытывает армянский народ к Вам и России. Чувства, которые проверены многовековым барством и засвидетельствованы нынешним союзом, партнерством и сотрудничеством.

Рады констатировать ту заботу, попечение и внимание, которые власти РФ, при Вашем личном участии, оказывают армянской диаспоре и Святой Армянской апостольской церкви. Молимся, чтобы Всемилостивый Господь под сенью Своей Десницы хранил в мире и благоденствии Российскую Федерацию и ее боголюбивый народ», — сказано в послании Патриарха.

В послании его Святейшество молитвенно испросил благословения и помощи Всевышнего Господа для избранного президента РФ в его высоком служении.