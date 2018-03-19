Нагорный Карабах, 19 марта, 2018, 15:15 — ИА Регнум. В селе Талиш (Талыш) Мартакертского района Арцаха (НКР), которое больше других пострадало в ходе апрельской агрессии Азербайджана в 2016 года, вскоре стартует второй этап строительства жилых домов. Об этом сообщил руководитель общины Талиш Вилен Петросян.

По его словам, в рамках второго этапа программы в Талише планируется построить и перестроить 25 жилых домов, девять — с фундамента.

«Делается все, чтобы пострадавшие в результате артобстрелов дома, инфраструктуры были восстановлены как можно скорее», — приводит слова Вилена Петросяна panorama.am.

Он сообщил, что в настоящее время проводятся работы по строительству в Талише зданий школы и детского сада. «Проводятся активные строительные работы. Оба здания будут обеспечены убежищем», — сказал он.

Ранее министр градостроительства Нагорно-Карабахской Республики Карен Шахраманян сообщил, что здания школы и детского сада со всеми удобствами, ночным освещением и игровыми площадками будут введены в эксплуатацию до 1 сентября 2018 года.

По словам Вилена Петросяна, в селе Талиш уже сданы в эксплуатацию первые 17 жилых домов, завершено строительство зданий общинного центра и зала торжеств, они также в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию.

«В селе постоянно проживает уже одна семья, после завершения строительства другие семьи также вернутся в Талиш. Талиш перестраивается», — сказал Вилен Петросян.